Fem personer er omkommet i vulkanudbrud i New Zealand

Mindst fem personer er omkommet under vulkanudbrud på White Island i New Zealand, oplyser politimyndigheder.

Mindst fem personer har mistet livet i et vulkanudbrud på White Island i New Zealand mandag. Det oplyser newzealandske politimyndigheder mandag morgen dansk tid.

Den ubeboede vulkanø ligger omkring 50 kilometer fra østkysten af New Zealands nordlige ø.

Politiet oplyser, at der befandt sig knap 50 mennesker på eller nær øen, da vulkanen gik i udbrud.

Det var tidligere blevet oplyst, at antallet var 100. Det præcise tal er dog usikkert.

»Det blev oprindeligt antaget, at der var cirka 100 mennesker på eller nær øen på tidspunktet for udbruddet, men vi mener nu, at der var færre end 50«, udtaler politiet i en erklæring.

»Nogle af disse mennesker er blevet bragt i land. Men der er fortsat et antal, som menes at befinde sig på øen, og som vi ikke kan gøre rede for«.

På pressemødet mandag aften oplyser myndighederne, at der potentielt kan være op mod 27 savnede personer.

»Alle vores tanker går til dem, som er berørt på dette tidspunkt«, sagde New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, på et pressemøde tidligere mandag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

New Zealands nationale katastrofeberedskab advarer om, at det er farligt at opholde sig i nærheden af vulkanen, der også kaldes Whakaari.

Ifølge Jacinda Ardern er nogle af de mennesker, der er fanget på White Island, udlændinge.

Udenrigsministeriets Borgerservice kan mandag morgen ikke oplyse, hvorvidt der er danskere i området.

Borgerservice opfordrer danskere i New Zealand til at følge de lokale myndigheders anvisninger.

Krydstogtsgæster ramt

Vulkanen gik efter flere ugers rumlen i udbrud mandag eftermiddag kort efter klokken to lokal tid.

Ifølge ambulancetjenesten St. Johns modtager 20 mennesker behandling.

Ifølge Daily Mail bekræfter Judy Turner, der er borgmester i byen Whakatane på landets nordlige ø, at turister er kommet til skade i udbruddet.

Mange af de turister, der mandag besøgte White Island, er fra krydstogtskibet ’Ovation of the Seas’, der lagde til i havnen i Tauranga mandag morgen.

Havnechef Mark Cairns fortæller til New Zealand Herald, at størstedelen af de kvæstede angiveligt er gæster fra krydstogtskibet.

Pårørende til de tilskadekomne og savnede er samlet på kajen i Whakatane.

Folk går mod vulkanen før udbrud

Ifølge New Zealand Herald modtager folk, der er dækket i aske, behandling på stedet, efter at de er ankommet i redningshelikoptere.

Der er desuden blevet oprettet et katastrofecenter på Whakatane Hospital.

Optagelser fra et kamera, som er monteret på vulkanøen, viser folk, der går mod vulkanen, lige før den går i udbrud, skriver New Zealand Herald.

I november hævede myndighederne alarmniveauet for udbrud på White Island til to, fordi forskere havde observeret stigende mængder af svovldioxid - en hovedindikator for stigende magma dybt inde i vulkanen.

Mandag eftermiddag blev alarmniveauet hævet til fire, hvilket er det næsthøjeste trin på skalaen.

White Island er en såkaldt stratovulkan, som er opbygget af mange lag af lava.

