Tidligere USA-ambassadør om udelukkelse af forsker ved Nato-fejring: »Det er en skændsel«

Det er en decideret skændsel, at den amerikanske ambassade under ledelse af Carla Sands har udelukket forskeren Stanley Sloan fra at deltage ved en fejring af Natos jubilæum på dansk jord. Det skriver hendes forgænger, Rufus Gifford, på Twitter.

»Jeg kan sige med stor autoritet, at de ansatte ved ambassaden (såvel amerikanere som danskere) ville have elsket eller i det mindste budt dit (Stanley Sloans, red.) perspektiv velkommen. Det er en skændsel«.

Ordene er henvendt til Stanley Sloan, men er samtidig en slet skjult stikpille til Giffords efterfølger, USA’s ambassadør i Danmark, Carla Sands, efter hun og ambassaden nedlagde veto mod Sloan som hovedtaler ved Atlantsammenslutningens fejring af Natos 70 års jubilæum.

Ordene fra Gifford falder, efter amerikanske medier, herunder New York Times, har skrevet om Sands’ afvisning af Stanley Sloan, der er amerikansk forsker i udenrigs- og sikkerhedspolitik og har skrevet adskillige bøger og artikler om transatlantiske forhold.

I can speak with great authority that the staff at the Embassy (Americans and Danes) would have loved or at the very least welcomed your perspective.



It’s a disgrace. https://t.co/f7LBWgu2Ci — Rufus Gifford (@rufusgifford) December 8, 2019

Da Atlantsammenslutningen fik besked om udelukkelsen af Sloan, valgte de helt at aflyse arrangementet, der skulle have fundet sted tirsdag i denne uge.

FAKTA Om Atlant-sammenslutningen Atlantsammenslutningen er en tænketank, som finansieres af staten på lige fod med en række andre tænketanke. Dens arbejde er tænkt som oplysningsarbejde. Den får en bevilling på finansloven. I finansloven for 2019 blev det vedtaget, at tænketanken får 790.000 kroner hvert år frem til 2022. På sin egen hjemmeside skriver Atlantsammenslutningen, at den har to formål: »Dels en formidling af sikkerhedspolitikkens betydning for det danske samfund«. »Dels en formidling af Natos betydning for dansk sikkerhed og sikkerhedspolitik«. Tænketanken har en bestyrelse med 11 medlemmer. Her er Slagelses borgmester, John Dyrby Paulsen (S), formand. Derudover har Atlantsammenslutningen et repræsentantskab, hvor flere politikere, forskere og militærfolk er repræsenteret. Til dagligt ledes den af et sekretariat med generalsekretær Lars Bangert Struwe i spidsen. Han har en fortid i Forsvarsministeriet, ved Københavns Universitet og ved Rigsarkivet. Kilder: Austrian Institute for European and Security Policy, Forslag til finansloven for 2019, Atlantsammenslutningen.

»Vågnede op til dette. Så dybt skuffende, chokerende og uamerikansk. Og jeg bliver måske nødt til at komme med lidt af en tirade«, skriver Rufus Gifford på Twitter.

Ambassade: Valg af Sloan fulgte ikke procedure

Som sagt så gjort. I syv efterfølgende tweets beskriver Gifford, hvordan han i sin egen tid som ambassadør havde til formål at »forsvare Obama-regeringen« i enhver debat, hvor Obama-kritikere deltog, men at han samtidig »ikke kan komme i tanke om et tidspunkt, hvor en robust debat på ideer ikke gjorde alle i rummet klogere«.

Han skriver også, at han ved et besøg i Danmark af republikaneren Mitt Romney mest af alt havde lyst til at kritisere hans synspunkter, som stod i skarp kontrast til Obamas politiske linje.

»Alt imens jeg ville ønske, at jeg kunne have stået på scenen og leveret et modstykke til de holdninger, han formidlede til en gruppe meget indflydelsesrige danskere, var jeg meget lidt i tvivl om, at hans tilstedeværelse og hans stærke formulering af sine holdninger (hvor forkerte de end var) rent faktisk ville styrke vores forhold«, skriver Rufus Gifford.

I går tog den amerikanske ambassade til genmæle med den forklaring, at Atlantsammenslutningen ikke fulgte de procedurer, der eller har været gældende for at skaffe talere til Nato-fejringen.

»Atlantsammenslutningens forslag om at inkludere hr. Stanley Sloan i sidste øjeblik fulgte ikke den samme åbne proces med fælles beslutningstagning og enighed, som vi fulgte, da vi rekrutterede alle andre talere«, skriver USA’s ambassade på sin officielle Twitter-profil søndag eftermiddag.

Den forklaring vinder imidlertid ikke gehør hos den tidligere ambassadør Gifford. Han afslutter sin række af kritiske tweets:

»Nu ser vi, at ambassaden giver en ekspert på sit eget felt, en transatlantiker, der tilfældigvis også er Trump-kritiker, mundkurv på. Men der er mange af os. Det øjeblik I giver os mundkurv på, må I også indse, at I taber«, skriver Rufus Gifford.