George Petersen har fået forbud mod at offentliggøre optagelsen, da det »kan skade forholdet mellem Danmark og Kina«

Hemmeligholdelse af et lydklip, der afslører indholdet af et møde mellem den færøske lagmand og den kinesiske ambassadør, kan sikres i årevis. Det står klart, efter at det færøske landsstyre mandag besluttede at fastholde kravet om, at hverken færøske eller danske medier må omtale indholdet af lydoptagelsen.