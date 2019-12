Der er faktisk borgerkrig i Europa: Det handler om Trump, en komiker og landet, vi kun hører om, når det vinder melodigrandprix

Politikens udlandsredaktør, Michael Jarlner, forklarer, hvorfor vi hører så lidt om en krig i et land lige her i vores verdensdel. Og hvorfor vi bør spidse ørerne.

Den russiske præsident Vladimir Putin og den ukrainske præsident Volodimir Zelenskij blev i går enige om en våbenhvile for østlige Ukraine på et topmøde i Paris. Her har ukrainsk militær kæmpet med prorussiske separatister i årevis. Den ny aftale forpligter parterne til at trække styrkerne ud af området inden marts næste år.