Edinburgh: Ung skotte håber på Brexit på grund af selvstændighed

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I en lille biks uden for Edinburgh Universitet er de nationalidentiske forskelle mellem fire af kunderne, to skotske og to engelske studerende, ikke skåret op med henholdsvis haggis og shepherds pie. For biksen serverer kun kebab, pizza og falafel. Og latteren og tonen viser heller ikke nogen form for national splid mellem dem. Alligevel har 21-årige Linda Casey, den ene af de to skotter, ikke lyst til at tilhøre den samme nation som de to englændere: