Gerningsmænd dræber flere personer nær Frihedsgudinden Skyderiet skete tirsdag eftermiddag i et boligområde i New Jersey. To formodede gerningsmænd skulle være døde.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Seks personer, herunder en politibetjent, er tirsdag eftermiddag lokal tid blevet dræbt i et skyderi i New Jersey i USA.

De skriver flere amerikanske medier.

Skyderiet skete i et boligområde tæt på Frihedsgudinden omkring klokken 12.30 lokal tid.

De to formodede gerningsmænd er blandt de dræbte, oplyser politikommissær i New Jersey Michael Kelly på et pressemøde tirsdag, skriver CBS News.

Skyderiet foregik over flere timer på mindst to lokationer, herunder en kirkegård og en jødisk delikatesseforretning tæt ved Hudson River.

Politibetjenten blev fundet død ved kirkegården, hvor han angiveligt skulle have forsøgt at overmande de to formodede gerningsmænd.

Lastbil indeholdt sprængstoffer

Gerningsmændene skulle herefter have flygtet i en lastbil fra flyttefirmaet U-Haul og hen til den jødiske forretning 1,6 kilometer væk, hvor de holdt politiet i skak i et flere timers langt skyderi.

Skyderiet blev afsluttet med, at de to gerningsmænd blev skudt og dræbt ved forretningen. Her blev tre civile blev også fundet dræbt.

Lastbilen har muligvis indeholdt sprængstof, oplyser Michael Kelly.

Han understreger dog, at der ikke er nogen tegn på en terrorhandling.

Den dræbte politibetjent var Joseph Seals, der efterlader sig fem børn.

To andre politibetjente blev også skudt, men slap begge med skader.

USA's præsident, Donald Trump, sender sine tanker til de pårørende i et opslag på Twitter.

Området i New Jersey, hvor skyderiet skete, huser 265.000 indbyggere med forskellige etniske baggrund. Michael Kelly betegner det som et roligt område, der normalt er sikkert.

Alle skoler i New Jersey City blev lukket i forbindelse med skyderiet.

ritzau