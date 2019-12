Brasiliens præsident kalder Greta Thunberg for en møgunge Det har vakt Bolsonaros vrede, at Thunberg kritiserer stigende vold mod Brasiliens oprindelige befolkning.

Den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, kalder den svenske aktivist Greta Thunberg for en 'møgunge'.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bolsonaros udtalelse falder tirsdag aften, efter at Thunberg har kritiseret den stigende vold mod Brasiliens oprindelige befolkning.

»Oprindelige folk bliver bogstaveligt talt dræbt, fordi de prøver at beskytte skovene fra ulovlig skovrydning«, skrev den svenske teenager på Twitter søndag.

»Igen og igen. Det er skamfuldt, at verden forbliver tavse om dette«, fortsatte hun.

Thunbergs kritik kommer, efter at to mænd fra Guajajara-stammen i det østlige Amazonas lørdag blev skudt og dræbt.

Også på FN's klimatopmøde i Madrid satte Thunberg mandag fokus på indfødte gruppers kamp for at beskytte naturen og miljøet verden over.

Udtalelserne har vakt vrede hos den brasilianske præsident Bolsonaro.

»Greta siger, at de indfødte er døde, fordi de beskyttede Amazonas-regnskoven. Hvordan kan medierne give taletid til sådan en møgunge?«, sagde han til journalister tirsdag.

Angreb sker mere jævnligt

Også i november blev to mænd fra Guajajara-stammen i Amazonas angrebet, da de var på jagt. En ung mand blev dræbt, mens en anden blev såret.

Guajajara-stammen er en af Brasiliens største oprindelige befolkningsgrupper med cirka 20.000 mennesker.

Angrebene mod det oprindelige folk er blevet mere jævnlige, efter at flere og flere reservater bliver invaderet af illegale skovhuggere og minearbejdere.

Det er sket, efter at den højreorienterede Bolsonaro overtog præsidentposten sidste år. Dengang lovede han at åbne indfødtes beskyttede landområder for økonomisk udvikling.

Adspurgt om drabene på medlemmer af Guajajara-stammen siger Bolsonaro tirsdag, at 'ethvert drab er bekymrende'.

Han lover samtidig, at regeringen vil håndhæve lovene mod illegal skovrydning.

