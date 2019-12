Rusland udviser to tyske diplomater i strid om drab i Berlin

Automatisk oplæsning Beta

Det russiske udenrigsministerium har givet to tyske diplomater en uges varsel til at pakke deres ting og forlade landet. Udvisningerne af de tyske diplomater er et svar på udvisningen af to russiske diplomater fra Tyskland.

Udenrigsministeriet i Rusland har oplyst, at den russiske ambassadør i Tyskland har protesteret over udvisningen af de to russiske diplomater.

Tyskland har udvist de to russiske diplomater, fordi landets anklagemyndighed er utilfreds med, at Rusland er ikke mere hjælpsom i efterforskningen af en drabssag i Berlin.

En georgisk mand blev 23. august skudt på nært hold i parken Kleinen Tiergarten i bydelen Moabit i Berlin. Den tyske anklager mistænker, at den russiske stat har været involveret i drabet.

Rusland har blankt afvist at have noget med drabet at gøre.

Den dræbte georgier menes ifølge det tyske nyhedsbureau dpa at have kæmpet på tjetjensk side i kampe med de russiske myndigheder.

ritzau