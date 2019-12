Boris Johnson får en kæmpesejr

De konservative får et stort flertal i Underhuset, men Labour fik et katastrofevalg. Jeremy Corbyn annoncerer, at han ikke er formand ved næste valg.

Opdateret kl. 06.15:

Boris Johnson har fået en komfortabel sejr ved det britiske parlamentsvalg. De konservative er sikre på at få et absolut flertal og står til 362 mandater, mens Labour kun står til 199 mandater.

Det viser BBC’s forudsigelse på baggrund af valgresultater fra flere end 500 valgkredse samt resultatet af en exit poll fra Ipsos Mori på baggrund af interview med over 20.000 vælgere på 144 repræsentativt udvalgte valgsteder i England, Skotland og Wales.

Med over 350 mandater står de konservative til det bedste parlamentsvalg siden 1987, da Margaret Thatcher var leder af partiet.

De første valgresultater fra de lokale valgkredse kom kort efter midnat dansk tid, og de sidste kommer fredag morgen.

Boris Johnson får frihed til at »ordne« Brexit

Et af de første offentliggjorte resultater - for Blyth Valley i Nordøstengland - bekræfter nedturen for Labour. For første gang siden kredsen blev oprettet i 1950 bliver det en konservativ politiker, der skal repræsentere det gamle minearbejderområde i parlamentet.

Også Workington, en valgkreds, der har været i Labours hænder i 97 af de seneste 100 år, er nu blevet farvet blå. Workington er under valgkampen blevet et symbol på Boris Johnsons taktik med at gå målrettet efter traditionelt røde områder, som stemte for at forlade EU i 2016.

Valgkampen har været præget af Brexit, som premierminister Boris Johnson har lovet briterne at få »ordnet« inden 31. januar 2020 ved at få flertal for sin skilsmisseaftale i Underhuset.

Et flertal i Underhuset kræver som udgangspunkt 326 mandater.

Ved valget i 2017 fik de konservative med Theresa May som leder 317 mandater. Tre gange forsøgte hun uden held at få sin skilsmisseaftale gennem Underhuset.

Med mere end 350 mandater vil Boris Johnson få langt nemmere ved at få sin skilsmisseaftale gennem parlamentet. Et stort konservativt flertal vil også give ham mere manøvrerum til at indgå kompromiser med EU, når Storbritannien skal til at forhandles en frihandelsaftale med EU.

Labour: »Ekstremt skuffende«

Labours leder, Jeremy Corbyn, har under valgkampen forsøgt at flytte fokus i retning stigende ulighed og faldende velfærdsniveau, i særdeleshed i det det spareramte britiske sundhedsvæsen.

Hvis Labour får omkring 200 mandater, vil det være det værste valgresultat siden 1935. Allerede kort efter midnat kom de første krav fra Labour-politikere om, at Jeremy Corbyn trækker sig.

Jeremy Corbyn er blevet genvalgt som parlamentsmedlem for Islington i London, men i sin takketale klokken 4.30 erkendte han Labours nederlag på en »meget skuffende aften«.

Jeremy Corbyn sagde, at han ikke vil være Labours formand ved næste valg, men at han vil blive som leder i en periode.

»Jeg vil ikke lede partiet i nogen kommende parlamentsvalgkamp. Jeg vil diskutere med vores parti for at sikre, at der er en proces til refleksion over dette resultat og den politik, vores parti skal have fremadrettet. Jeg vil lede partiet gennem denne periode for at sikre diskussion«, sagde Jeremy Corbyn.

Stor fremgang for skotske nationalister

De skotske nationalister fra SNP står til markant fremgang med 55 af de 59 skotske mandater. Det vil give SNP-leder Nicola Sturgeon rygvind til sin kamp for en ny selvstændighedsafstemning, noget som Boris Johnson dog har afvist. Et flertal af skotterne stemte for at blive i EU ved folkeafstemningen i 2016.

Også i Nordirland, en anden del af Det Forenede Kongerige, stemte et flertal for at blive i EU. I Nordirland kan udsigten til et stort Boris Johnson-flertal give opbakning til de kræfter, der ønsker sig løsrivelse. Boris Johnsons Brexit-aftale vil føre til grænsekontroller på varer mellem Nordirland og det øvrige kongerige, hvilket har fået flere til at overveje genforening med Irland.