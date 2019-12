Johnson: Valg giver stærkt mandat til at få brexit på plads Vælgerne har givet den konservative regering opbakning til at få skilsmissen fra EU overstået, siger Johnson.

Torsdagens parlamentsvalg i Storbritannien giver tilsyneladende den konservative regering en stærk opbakning til at få gennemført skilsmissen fra EU.

Det siger premierminister Boris Johnson i en kort tale i sin valgkreds tidligt fredag morgen.

»På dette tidspunkt ser det ud til, at denne konservative regering har fået et stærkt, nyt mandat til at få brexit gennemført, siger han.

Johnson tilføjer, at hans partis tilsyneladende store fremgang også er udtryk for, at vælgerne ønsker et 'forenet Storbritannien, der bevæger sig fremad'.

Prognoser peger på, at Johnsons parti vinder så mange af de 650 valgkredse, at partiet sikrer sig et klart flertal i Underhuset. Det endelige resultat ventes at blive meddelt i løbet af fredag morgen.

