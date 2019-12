Dansk bænkevarmer skal til EU efter brexit: Nu tror jeg på det

Automatisk oplæsning Beta

I over et halvt år har det kommende medlem af EU-Parlamentet Linea Søgaard-Lidells (V) kuffert været pakket, og hun har ventet på, at briterne skulle forlade EU, så Danmarks 14.-mandat kunne blive indløst.

Med absolut flertal til de konservative i Storbritannien efter parlamentsvalget torsdag ser briternes udtræden ud til at ske ved udgangen af januar. Dermed kan hun sammen med i alt 27 andre politikere over Europa snart indtage sin plads i Bruxelles.

»Det er en rigtig dejlig nyhed på det helt personlige plan, og det er lidt mærkeligt, for i sin tid så jeg nødigt, at briterne smuttede, men i dag er jeg faktisk ret glad. Jeg er enormt lettet ved udsigten til afklaring, siger hun.

Hun blev i maj valgt til EU-Parlamentet, men får først udløst sit mandat, når briterne forlader EU-systemet. Derfor har hun siden fulgt godt med i Storbritannien, da brexit har været udskudt flere gange.

Det 32-årige Venstre-medlem har været oppe flere gange i løbet af natten for at følge valget, fordi hun glæder sig.

»Nu betyder det, at jeg kan komme i gang med det arbejde, jeg rent faktisk er valgt til. Siden maj, da vores stemmer blev talt op, har jeg været i venteposition og nærmest siddet med kufferten klar uden at kunne komme nogen vegne, siger hun.

Storbritannien har fået udskudt brexit flere gange. Oprindeligt skulle briterne have forladt EU 29. marts, og på et tidspunkt var brexit udsat til 31. oktober. Hvor det blev udskudt igen.

»Det var næsten ikke til at holde ud, for de havde lige landet en aftale med EU-landene, hvor vi troede, at den var der. Men så gik der bål og brand i britisk politik, og det blev udskudt igen, så det var en ret flad fornemmelse, siger hun.

Nu er hun dog mere sikker i sin sag.

»Jeg tror overvejende på det, for man tør næsten ikke sige noget, fordi det har vist sig umuligt at spå om britisk politik. Så jeg vil først se briterne tage deres ting med ud af EU-Parlamentet, så jeg kan komme i gang, siger hun.

Venstre fik et godt valg til EU-Parlamentet 26. maj. Linea Søgaard-Lidell kan formentlig snart slutte sig til Morten Løkkegaard, Søren Gade og Asger Christensen, der udgør resten af gruppen.

