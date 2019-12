Nordirland rykker tættere på Irland efter britisk valg

Automatisk oplæsning Beta

Det britiske valg viser for første gang et flertal for Nordirlands nationalister. Vælgerne i den britiske provins har straffet det konservative parti DUP, som tidligere støttede den konservative regering i London.

Dermed vælger Nordirland sammen med Skotland en markant anden retning end det øvrige Storbritannien.

Nogle nationalister ser det som et varsel om genforeningen af den irske ø.

»Torsdagens valg er endt i et mareridtsscenarie for DUP, der mister parlamentsmedlemmer i North og South Belfast og ikke er i stand til at vinde North Down, skriver avisen Belfast Telegraph. Avisen henviser til områder, der historisk er steder, hvor DUP og unionisterne har stået stærkt.

DUP går tilbage fra ti til otte mandater, mens Sinn Fein går frem til syv mandater fulgt af det socialdemokratiske SDLP med to pladser og Alliance Party med et mandat.

Nordirland har været central i diskussionen om brexit.

Premierminister Boris Johnson har indgået en aftale med EU om, at provinsen i en overgangsperiode forbliver i EU's indre marked og toldunionen, mens det øvrige Storbritannien trækkes ud.

Det førte til et brud med DUP. Partiet har siden 2017 med deres ti mandater sikret et flertal bag den konservative regering.

At være nationalist i Nordirland betyder som oftest at støtte en tættere forening med EU-landet Irland.

Det er det bedste valg for nationalisterne, siden den irske ø i 1921 blev delt af den britiske kolonimagt.

Ved folkeafstemningen i 2016 om EU-medlemskab stemte et flertal af nordirerne for at forblive en del af EU.

Sinn Feins leder, Mary Lou McDonald, ser torsdagens valgresultat som en mulighed for en folkeafstemning i Nordirland om at blive genforenet med republikken Irland.

»Vi er på vej mod en afstemning om grænsen. Jeg kan ikke give jer en definitiv dato, men vi er nødt til at gå i gang med forarbejdet for at forberede os, siger hun ifølge Reuters.

Sinn Fein er den tidligere politiske gren af undergrundshæren IRA.

Historisk er nationalister blevet omtalt som katolikker, mens de probritiske unionister kaldes protestanter. Grænsen mellem de to grupper er mere flydende i dag.

