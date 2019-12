Efter bitter ordkrig i 14 timer: Retsudvalg klar til at stemme om rigsretstiltale mod Donald Trump Maratondebat i Repræsentanternes Hus om rigsretstiltalen mod præsident Trump.

Efter 14 timers debat besluttede retsudvalget i Repræsentanternes Hus i Washington tidligt fredag morgen dansk tid at udskyde en afstemning om en rigsretstiltale mod præsident Donald Trump.

I stedet ventes udvalget at stemme, når det samles igen fra klokken 16 dansk tid fredag. Det oplyser udvalgsformand Jerrold Nadler.

Torsdagens maratonhøring, der blev sendt på direkte tv, var til tider præget af en bitter ordkrig mellem republikanere og demokrater i udvalget.

Republikanerne beskylder Demokraterne for at være efter Trump, mens Demokraterne mener, at præsidenten klart har overtrådt sit mandat.

»Ønsker vi en diktator?, lød det fra Jerrold Nadler under den lange debat torsdag:

»Uanset hvor populær han måtte være, uanset hvor gode eller dårlige resultaterne af hans politik måtte være - så bør ingen præsident være en diktator i USA.

Republikanerne hævder, at Demokraterne forsøger at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2016, hvor Trump vandt over demokraten Hillary Clinton.

»Demokraterne har aldrig accepteret det amerikanske folks vilje, og det er derfor, at de har været efter denne præsident, lige siden tiden før han overhovedet blev valgt, sagde den republikanske politiker Jim Jordan.

Retsudvalget skal stemme om, hvorvidt Trump skal anklages for to lovovertrædelser ved en rigsretsproces.

Nadler har meddelt, at de to anklagepunkter handler om magtmisbrug og hindring af at lade retfærdigheden ske fyldest.

Demokraterne har flertal i retsudvalget, og derfor er det på forhånd ventet, at udvalgets medlemmer godkender tiltalen mod Trump.

Derefter skal samtlige 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus tage stilling til tiltalen ved en afstemning, der ventes i næste uge.

En eventuel rigsretssag mod Trump vil være den tredje nogensinde mod en siddende præsident. En rigsretssag finder ikke sted ved domstolene, men i Senatet.

Hvis det kommer til en rigsretssag mod Trump, ventes den i januar.

