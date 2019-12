Tidligere premierminister er ny præsident i Algeriet

Automatisk oplæsning Beta

Algeriets tidligere premierminister Abdelmadjid Tebboune har vundet torsdagens præsidentvalg med 58 procent af stemmerne.

Det oplyser landets valgkommission fredag.

Valgdeltagelsen lå på knap 40 procent.

Det betyder, at seks ud af ti vælgere undlod at stemme. Det er det højeste antal, siden Algeriet opnåede uafhængighed fra Frankrig i 1962, tilføjer valgkommissionens formand, Mohammed Sharafi.

Fredag ventes tusindvis af demonstranter igen at indtage gaderne i hovedstaden Algier for at vise deres modstand mod valget.

Demonstranterne mener, at valget er en parodi, og at det udelukkende har til formål at videreføre den afsatte leder Abdelaziz Bouteflikas autoritære regime.

Der stod fem kandidater på stemmesedlen ved torsdagens valg. Men oppositionen mener, at de alle er 'børn af regimet' under Bouteflika.

Modstandere af det afsatte styre havde opfordret til et boykot af torsdagens valg.

Den 82-årige Bouteflika blev tvunget fra magten i april, to måneder efter at de store ugentlige demonstrationer begyndte. De har fundet sted lige siden.

Demonstranterne kræver, at ministre og embedsmænd fra Bouteflikas styre også skal skiftes ud.

Torsdag var titusinder af mennesker på gaden til nye protester på selve valgdagen.

Et enkelt sted i Algier stormede demonstranter et valgsted og forhindrede i en halv times tid folk i at komme ind og stemme.

Den nyvalgte præsident Tebboune, der blev fyret af Bouteflika i 2017 for at have kritiseret folk i præsidentens inderkreds, får en vanskelig opgave med overhovedet at blive accepteret af vælgerne i det nordafrikanske land, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mange borgere betragter regeringen som uduelig, korrupt og ude af stand til at få landets økonomi på ret kurs og skabe arbejdspladser til især de unge.

