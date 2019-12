Partileder: Valg giver Skotland nyt mandat til løsrivelse

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Skotland skal have endnu en mulighed for at stemme om uafhængighed af Storbritannien.

Sådan lyder det fra partileder Nicola Sturgeon, efter en valgnat der gav stor fremgang for Det Skotske Nationalparti (SNP) ved det britiske parlamentsvalg.

Hun mener, at hun har fået et 'fornyet, genopfrisket og styrket' mandat til at gennemføre en ny folkeafstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannien, citerer avisen The Scotsman hende for at sige.

Derfor vil den skotske regering i næste uge fremlægge 'en detaljeret demokratisk plan for den magtoverdragelse, der kan gøre en folkeafstemning mulig', siger hun fredag ifølge BBC.

SNP fik en pæn fremgang og sikrede sig 48 af de 59 pladser i Skotland ved torsdagens britiske parlamentsvalg.

I England og Wales stormede Boris Johnsons konservative frem. Men i Skotland mødte de muren.

Partiet står til at blive mere end halveret og gå fra 13 til kun seks mandater. Værre endnu gik det for Labour, der næsten er udraderet i Skotland. Partiet gik seks mandater tilbage og ser ud til at ende med kun et eneste mandat.

Jo Swinson, der er leder for De Liberale Demokrater i Storbritannien, måtte lide den tort slet ikke at blive valgt i sin skotske valgkreds.

»Der er nu mandat til at tilbyde Skotlands folk et valg om at bestemme over egen fremtid«, sagde Sturgeon tidligere på natten til Sky News.

»Der er et klart ønske og en stor opbakning til, at Skotland ikke skal være under en regering med Boris Johnson og flås ud af Europa mod vores egen vilje«.

»Boris Johnson har måske et mandat til at få England ud af EU. Men han har ikke et mandat til at tage Skotland ud af EU. Skotland må kunne bestemme over sin egen fremtid«.

Til avisen The Scotsman uddyber Sturgeon overvejelserne:

»På britisk plan er det et ret dystert resultat. Men det viser de forskellige veje, som Skotland og resten af Storbritannien er på«.

Skotterne var senest i 2014 til folkeafstemning om uafhængighed fra Storbritannien. Dengang stemte 55 procent af skotterne imod. Men næsten to ud af tre skotter stemte ved en folkeafstemning i 2016 for at blive i EU.

ritzau