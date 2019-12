Sudans tidligere præsident kendt skyldig i korruption Omar al-Bashir idømmes en straf på to år i rehabiliteringscenter for korruption og besiddelse af store summer.

En domstol i Sudan har lørdag kendt landets tidligere præsident Omar al-Bashir skyldig i korruption.

Han skal tilbringe de næste to år i et rehabiliteringscenter, har domstolen afgjort.

Den 75-årige Bashir kendes også skyldig i at have været i besiddelse af store pengebeløb i udenlandsk valuta.

Retten i Sudans hovedstad, Khartoum, lagde ved domsafsigelsen vægt på ekspræsidentens høje alder og undlod at idømme ham fængsel.

Militæret afsatte Bashir i april, efter at der gennem flere måneder havde været store demonstrationer mod ham og hans 30 år lange styre.

Efter magtskiftet blev der fundet store beløb i kontanter, som Bashir havde liggende i kufferter i sit hjem.

Det drejer sig om mange millioner kroner i udenlandsk valuta, der nu konfiskeres af staten.

Ekspræsidenten har under retssagen indrømmet at have modtaget 25 millioner dollar fra Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman. Men alligevel erklærede han sig ikke skyldig i anklagerne, skriver nyhedsbureauet dpa.

Omar al-Bashir er også anklaget i en række andre sager. I maj blev han sigtet for at være medansvarlig i drab på demonstranter under den bølge af protester, der prægede landet tidligere på året.

Og i denne uge er ekspræsidenten blevet afhørt om sin rolle i det militærkup i 1989, der bragte ham til magten.

Han har siden april været tilbageholdt i det berygtede Kobar-fængsel i sit hjemland. Det er det samme fængsel, som han sendte mange af sine politiske modstandere til under sit mangeårige styre.

Omar al-Bashir er også eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag for forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab begået i Darfur-provinsen.

Det er endnu uklart, om han vil blive udleveret til ICC.

