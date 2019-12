Erdogan truer med at blokere baser i Tyrkiet for USA Tyrkiets præsident reagerer på trussel om amerikanske sanktioner for våbenkøb i Rusland.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har søndag aften truet med at lukke to strategisk vigtige militærbaser i Tyrkiet, der bruges af USA.

Det sker, efter at amerikanske politikere har truet med sanktioner mod den tyrkiske Nato-allierede for at have købt et avanceret russisk våbensystem.

Truslen fremfører Erdogan i et interview til tv-kanalen Haber.

»Om nødvendigt så kan vi lukke Incirlik, og vi kan lukke Kurecik, siger han.

De to baser ligger i det sydvestlige Tyrkiet nær grænsen til Syrien. Det amerikanske luftvåben har i stort omfang benyttet Incirlik til angreb på Islamisk Stat i Syrien. Basen Kurecik er hjemsted for en stor Nato-radar.

Det er ikke første gang, at Erdogan truer med at blokere de to baser for USA. Det er sket på tidspunkter, hvor der har været spændinger mellem de to lande.

ritzau