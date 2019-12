USA's udsending: Nordkorea opfører sig fjendtligt Særlig udsending mener, at Nordkoreas seneste kommentarer var unødvendige, men rækker samtidig hånden ud.

USA's særlige udsending til Nordkorea, Stephen Biegun, kalder Nordkoreas seneste udmeldinger 'fjendtlige og unødvendige'.

Det siger han på en pressekonference i Sydkoreas hovedstad, Seoul.

Spekulationerne har på det seneste været, at Biegun muligvis ville forsøge at forbedre forholdet mellem USA og Nordkorea forud for en deadline, som Nordkorea har sat ved afslutningen af 2019.

Her ønsker landet amerikanske indrømmelser.

Hvis det ikke sker, vil Nordkorea forsøge at gå 'en ny vej', der dog ikke er nærmere specificeret.

De seneste uger er der kommet en række hårde udmeldinger fra det nordkoreanske styre, som også påstår at have gennemført flere test ved Sohae-anlægget, der før er blevet brugt til at sende satellitter op.

»Vi har hørt dem alle«, siger Biegun om udmeldingerne.

»Det er beklageligt, at tonen i disse udmeldinger rettet mod USA, Sydkorea, Japan og vores venner i Europa har været så fjendtlig og negativ og så unødvendig«.

For blot få dage siden advarede general Pak Jong Chon fra Nordkorea om, at 'fjendtlige kræfter', heriblandt USA, skal afstå fra provokationer, hvis de ønsker at tilbringe slutningen af året i fred.

