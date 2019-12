Kinas præsident støtter fortsat Hongkongs leder efter uro Hongkongs leder Carrie Lam er på statsbesøg hos Kinas ledere mandag, hvor hun fortsat får deres opbakning.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den kinesiske præsident Xi Jinping siger, at han fortsat støtter Hongkong-leder Carrie Lam efter over et halvt år med uroligheder og demonstrationer i landet.

Det siger den kinesiske præsident i en kort tale på stats-tv under et møde mellem de to ledere i Beijing mandag.

Hongkong-leder fastholder desuden idéen om et land, to systemer, siger Xi Jinping i talen kort inden mødet, der foregår bag lukkede døre.

Tidligere mandag har Carrie Lam mødt Kinas premierminister, der sagde, at Hongkong endnu ikke var ude af det 'dilemma', som byens økonomi står over for som konsekvens af de mange måneders demonstrationer.

Det er Carrie Lams første besøg i Beijing, siden hun led et knusende nederlag ved lokalvalget i sidste måned.

Her løb de prodemokratiske partier med næsten 400 af de i alt 452 sæder.

ritzau