Venezuela vil anklage fire fra oppositionen for forræderi

Venezuelas lovgivende forsamling har mandag vedtaget at stille fire oppositionspolitikere for retten. De anklages for blandt andet forræderi og konspiration.

De fire politikere og deres partier afviser, at de skulle have brudt loven.

De mener, at anklagerne er endnu et forsøg fra præsident Nicolas Maduro og hans regering på at splitte oppositionen og yderligere svække det folkevalgte parlament.

Oppositionen har flertal i parlamentet, men er blevet frataget en stor del af sin magt i de seneste år.

Parlamentet ledes af Juan Guaidó, der har udråbt sig selv til præsident. Han anerkendes af en række lande. Også Danmark anerkendte først på året Guaidó som Venezuelas præsident.

I 2017 blev parlamentet erstattet af en lovgivende forsamling, hvor de 545 medlemmer er Maduro-støtter. Det er denne forsamling, der nu vil stille de fire politikere for retten.

Forsamlingen vedtog mandag enstemmigt, at der indledes en retssag.

Det var Venezuelas øverste domstol, der havde anmodet forsamlingen om at indlede en retssag. Domstolen består ligeledes af folk, der støtter præsidenten.

Det er ikke umiddelbart klart, hvornår retssagen indledes.

Chefanklager Tarek Saab siger i en meddelelse, at de fire politikere - Jorge Millan, Hernan Aleman, Carlos Lozano og Luis Stefanelli - havde planer om at erobre militæranlæg med det formål at 'destabilisere denne jul'.

Venezuelanske myndigheder efterforsker også Juan Guaidó og vil muligvis indlede en retssag mod ham.

Flere andre politikere har fået frataget deres parlamentariske immunitet.

Ifølge Guaidó er omkring 30 folkevalgte politikere enten i fængsel, flygtet ud af landet eller har søgt tilflugt i en af de udenlandske ambassader i Venezuela.

ritzau