Huawei-direktør om USA-ambassadørs »kommunist«-beskyldning: »Der er ingen beviser eller dokumentation, som kan bakke hendes påstande op«

Huaweis direktør for Norden, Kenneth Fredriksen, mener at USA’s ambassadør har mere travlt med at angribe ham personligt, end med at indgå i en konstruktiv dialog med Huawei om 5G-netværket.

USA’s ambassadør i Danmark, Carla Sands, beskylder i et interview med DR Huaweis direktør for Norden, Kenneth Fredriksen, for at arbejde for det kinesiske kommunistparti.