Sidste omkomne efter vulkanudbrud frygtes forsvundet til havs Politiet i New Zealand siger, at det nu er op til Moder Jord at frembringe de to sidste omkomne fra vulkanø.

Politiet i New Zealand nedtrapper eftersøgningen efter to omkomne, der fortsat er savnet fra vulkanøen White Island efter et vulkanudbrud i sidste uge.

Politiet mener, at de to er skyllet til havs, hvorfor det muligvis vil være umuligt at bjærge dem.

Det siger vicepolitikommissær Mike Clement onsdag til journalister.

»Vi har ikke givet op, men vi er nået til en fase, hvor vi bogstaveligt talt er i havets hænder«, siger han.

»Vi må vente på, at Moder Jord frembringer disse lig. Det gør den, eller også gør den ikke«.

De to, der fortsat er savnet, er en 17-årig pige fra Australien og en 40-årig guide fra New Zealand.

Tidevandet i området vil betyde, at hvis en krop skylles ud på åbent hav, så vil den blive ført i retning af den nordlige spids af New Zealands nordø.

Den videre eftersøgning vil blive foretaget af det regionale politi, oplyser Clement.

Hvorfor blev turisterne ikke frarådet at tage ud til vulken?

Dermed vil de nationale politistyrker, som har deltaget i den øvrige bjærgning af omkomne på White Island, rejse hjemad.

Der befandt sig 47 mennesker på White Island, da vulkanen gik i udbrud sidste mandag.

27 af dem bliver fortsat behandlet for alvorlige forbrændinger på hospitaler i New Zealand og Australien.

I alt formodes 18 personer at være omkommet som følge af vulkanudbruddet. I dette tal er de to savnede personer inkluderet.

Efter vulkanudbruddet er det blevet kritiseret, at turister fik lov til at bevæge sig rundt på den aktive vulkan.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, har oplyst, at det newzealandske arbejdstilsyn har påbegyndt en undersøgelse af sagen.

Den skal finde ud af, hvorfor turisterne ikke blev frarådet at tage ud til White Island.

Undersøgelsen kan være med til at placere et ansvar for ulykken. Og i sidste ende kan den sende de skyldige bag tremmer i op til tre år.

