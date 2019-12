Australierne oplevede den varmeste dag nogensinde tirsdag

Automatisk oplæsning Beta

Australien oplevede tirsdag sin varmeste dag nogensinde registreret med en gennemsnitstemperatur på tværs af landet på 40,9 grader.

Det oplyser Australiens meteorologiske institut onsdag.

Den tidligere rekord lød på 40,3 grader. Den blev sat 7. januar 2013.

Tirsdagens rekord vil dog næppe holde længe, skriver australske ABC News.

Således forventes hedebølgen at intensiveres i løbet af de næste par dage, når luftmassen bevæger sig ind over landet.

Torsdag og fredag ventes temperaturen i den lille, fjerntliggende by Oodnadatta i delstaten South Australia at nå 47 grader, før den daler en smule til 45 grader lørdag.

Imens ventes der at blive endnu varmere i den lille landsby Oak Valley i South Australias outback. Her bliver der ifølge prognoserne op til 49 grader torsdag.

Varmen buldrer derudad, mens Australien kæmper med tørke og omfattende skovbrande.

Kritiseret for manglende initiativer mod klimaforandringer

Tirsdag advarede australske brandmænd om, at de ikke vil kunne holde de over 100 aktive brande i delstaten New South Wales under kontrol, når vejrforholdene i denne uge forværres.

»Folk skal ikke gøre sig nogen illusioner om, at vi vil kunne holde brandene i skak, når vejrforholdene forværres i denne uge«, sagde vicebrandkommissær Rob Rogers til tv-stationen Channel 9.

»Folk skal forberede sig på, hvad der potentielt kan vente i disse (berørte, red.) områder«.

Brandvæsenet kæmper for at slukke 125 brande i New South Wales, som er Australiens mest befolkede delstat, og der hvor storbyen Sydney ligger.

Siden november er 12.000 kvadratkilometer natur blevet fortæret af flammerne. Seks personer har mistet livet, og flere end 700 hjem er blevet ødelagt.

Mens de mange bushbrande raser, er premierminister Scott Morrison blevet kritiseret for sin reaktion på brandene og manglende initiativer mod klimaforandringer.

ritzau