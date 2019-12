USA forbereder stram rygelov

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Herhjemme er Folketingets partier i slutfasen af forhandlingerne om en ny handlingsplan mod rygning. Regeringen vil forbyde rygning på ungdomsuddannelser, og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) står fast på, at e-cigaretter ikke må indeholde søde smagsstoffer. Begge tiltag er særligt rettet mod at forhindre unge i at begynde at ryge.

Samme ambition har politikerne i i USA, men de overvejer at tage mere drastiske metoder i brug. Ifølge nyhedsbureauet AP er Kongressen på vej til at gennemføre en ny lov, som vil forbyde salg af tobaksprodukter til børn og unge under 21 år. I dag er aldersgrænsen 18 år. Et forbud vil komme til at omfatte cigaretter, snus, e-cigaretter og andre tobaksprodukter.

Og forbuddet får opbakning fra uventet kant.

Selskabet Altria, som blandt andet producerer Marlboro-cigaretter, og virksomheden Juul, som laver e-cigaretter har indledt en massiv lobby- og reklamekampagne for at forbyde salg af deres egne produkter til børn og unge under 21 år.

Fjern smagsstof i e-cigaretter

Kritikkere mener dog, at tobaksgiganterne kun støtter et forbud af strategiske årsager, fordi de håber på, at de ved at støtte et forbud mod salg til unge kan undgå endnu mere vidtgående indgreb.

»Altria og Juul støtter tydeligvis dette, så de kan argumentere for, at der ikke er brug for yderligere tiltag«, siger Matthew Myers fra organisationen ’Campaign for Tobacco-Free Kids’ til AP.

Altria og Juul støtter tydeligvis dette, så de kan argumentere for, at der ikke er brug for yderligere tiltag Matthew Myers

Ligesom herhjemme diskuteres det i USA, om man bør forbyde tilsætning af smagsstoffer til e-cigaretter.

»Hvis man ikke fjerner de smagsstoffer, som industrien har brugt til at skabe denne epedemi, så vil man ikke løse problemet med unges brug af e-cigaretter«, siger Matthew Myers.