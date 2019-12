Rusland fastholder planer om omstridt gasledning efter sanktioner

Automatisk oplæsning Beta

Rusland fastholder sine planer om Nord Stream 2-gasledningen på trods af USA's nye sanktioner mod firmaer, der arbejder på gasledningen fra Rusland til Tyskland.

Det oplyser Kremls talsmand Dmitrij Peskov onsdag.

Rusland kalder de amerikanske sanktioner, der blev stemt igennem tirsdag af kongressen, for 'unfair konkurrence'.

»De her handlinger (sanktioner, red.) er en direkte krænkelse at international lov og et eksempel på uretfærdig konkurrence«.

»Det medfører en unaturlig dominans på det europæiske marked og pålægger europæiske forbrugere dyrere og mindre konkurrencedygtige produkter - dyrere naturgas«, siger Dmitrij Peskov.

Sanktionerne vil indebære, at USA's udenrigsministerium inden for 60 dage melder tilbage, hvilke selskaber og personer, der deltager i at bygge rørledningen. Ikke bare for Nord Stream 2, men også for TurkStream. Det er en anden gasledning, der løber fra Rusland til Tyrkiet.

Frygt for afhængighed af russisk gas

Nord Stream 2 er tæt på at være færdig, efter at Danmark for nylig har sagt god for, at rørledningen går uden om dansk søterritorie, men hen over den danske kontinentalsokkel. Det betyder, at Danmark ifølge havets grundlov, havretskonventionen, ikke kan sige nej.

Rørledningen skal gå forbi Bornholm og er politisk betændt både i Europa og i forholdet mellem USA og Europa.

Europa har bedt USA om at blande sig uden om opførslen af Nord Stream 2. Men den amerikanske kongres er en stor modstander, da projektet står til at gøre EU mere afhængigt af russisk gas samt sende store beløb til Rusland.

Nord Stream 2 vil fordoble den russiske gaseksport til Tyskland. Den første ledning - Nord Stream - der løber parallelt med Nord Stream 2, blev indviet i 2011.

USA har forsøgt at overtale EU til i stedet for russisk gas at købe flydende gas fra USA, der sejles til Europa.

