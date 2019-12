»Rusland er besat af Arktis. Vi har givet regimet en slem hovedpine«

Fakta

Ruslands dybfrosne skatkammer

Den smeltende havis giver Rusland håb om at få fingre i de kolossale mængder af gas og olie i Arktis. Også den nordlige sørute er der store forventninger til. For at sikre værdierne og vise tænder over for USA og Nato opruster russerne samtidig i nord. Vi besøger Kola-halvøen og Nordnorge for at se nærmere på satsningen.

Første artikel ’Make Murmansk great again’ blev bragt 22.12. Dette er den anden artikel i serien.