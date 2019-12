Én er dræbt og fem personer såret af skud ved sikkerhedstjenesten i Moskva En mand har torsdag eftermiddag affyret skud i Moskva i nærheden af sikkerhedstjenestens hovedkvarter.

Fem personer er såret i det centrale Moskva, hvor en mand har åbnet ild i nærheden af den russiske sikkerhedstjeneste FSB's hovedkvarter torsdag eftermiddag.

En ansat ved sikkerhedstjenesten er blevet dræbt.

Det bekræfter det russiske Sundhedsministerium til nyhedsbureauet Interfax.

I første omgang lød meldingen hos flere russiske medier, at tre personer var blevet dræbt. Dette er dog ikke bekræftet af statslige kilder.

Det russiske politi har bekræftet, at et skyderi har fundet sted, og at det har »neutraliseret« gerningsmanden.Politiet har afspærret området, og flere er blevet evakueret.

Der var meldinger om, at skyderiet fandt sted i receptionen hos FSB, men det fremgår nu, at gerningsmanden ikke lykkedes med at komme ind i bygningen.

Tidligere torsdag fortalte et vidne til Reuters, at hun havde hørt pistolskud i samme område.

En video, der er blevet delt på sociale medier, viser flere mennesker, der ligner politibetjente med geværer, som løber ned ad en nærliggende gade.

Skyderiet kommer kun få timer efter Ruslands præsident, Vladimir Putins, årlige pressekonference, der fandt sted i gåafstand fra gerningsstedet.

Præsidenten er blevet orienteret om skyderiet, siger en talsmand ved Kreml.

