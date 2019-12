Boris Johnson fik sit flertal, men Brexit er slet ikke overstået

Efter over tre års dødvande stemte et flertal i det britiske Underhus endelig for en skilsmisseaftale med EU.

Sikken forskel et valg kan gøre. Fredag eftermiddag fløj Boris Johnsons skilsmisseaftale gennem Underhuset med stemmerne 358 mod 234.

Boris Johnson fik ved det britiske parlamentsvalg i sidste uge et kæmpe flertal ved at love at »få overstået Brexit«.

Og triumfen var til at mærke fredag i Underhuset.

Væk var alle spekulationer om, hvilke konservative fløje der kunne støtte hvad og på hvilke betingelser.

Væk var mindet om Theresa Mays tre fejlslagne forsøg, for ikke at tale om Boris Johnsons egen ydmygelse, da han for få måneder siden måtte bede EU om en udsættelse af skilsmissen, selvom han som bekendt hellere ville »ligge død i en grøft«.

Tilbage stod en selvsikker og afslappet Boris Johnson. Med mere uglet hår end længe solede han sig i udsigten til friheden fra EU’s lænker 31. januar 2020.

Nu bliver det britiske folk herrer over egen skæbne.

Nu bliver den spektakulære britiske fiskeriflåde uafhængig igen.

Nu kommer den nye æra, sagde Boris Johnson.

Kontrasten kunne næppe værre større til Jeremy Corbyn få meter over for den glædestrålende premierminister. Med alvorlig mine tordnede Labours slagne leder mod skilsmisseaftalen.

»Det er en forfærdelig aftale for landet«, sagde Jeremy Corbyn og remsede op, hvordan klima-, fødevare- og arbejdstagerstandarder vil svækkes efter Brexit. Den arge EU-kritiker gennem årtier lød nærmest EU-begejstret.

»Og så vil denne aftale blive brugt som en rambuk for deregulering og en giftig frihandelsaftale med Donald Trump«, skummede Jeremy Corbyn.

Boris Johnson rystede blot på hovedet med korslagte arme, velvidende, at Jeremy Corbyn i næste måned er fortid som Labour-leder.

Premierministeren nåede endda at sige et par forsonende ord om at bygge bro over Brexit-skel, men gamle vaner varer ved, og efter kort tid var de velafprøvede fraser og hånen mod EU-tilhængere på den anden side af salen tilbage.

Aftalen er først på plads efter en tredjebehandling af loven samt en vedtagelse i Overhuset, men det er formalia.

»Nu bryder vi dødvandet og får Brexit overstået«, jublede Boris Johnson allerede inden afstemningen.

Brexit er ikke overstået

Med vedtagelsen af skilsmisseaftalen er første skridt taget, men Brexit er langtfra overstået. Aftalen sikrer, at udtrædelsen sker på ordnede vilkår, men hvilken type frihandelsaftale skal træde i stedet, når overgangsperioden udløber 31. december 2020?

Boris Johnson har givet sig selv det benspænd, at overgangsperioden ikke må forlænges, da han angiveligt mener, at udsigten til en ny klippekant skærper forhandlingsviljen på begge sider af Den Engelske Kanal.

En mulighed er et knaldhårdt brud omkring nytårsaften 2020, hvis det ikke forinden er lykkedes at blive enige. Det er økonomernes mareridtsscenario. Så bliver der indført toldsatser, toldkontrol og et generelt klippekantsbrud fra EU’s indre marked. Det vil ifølge professor i økonomi Jonathan Portes fra tænketanken UK in a Changing Europe koste op til 8 procent af det britiske bnp, svarende til over 20.000 kroner årligt per brite.

»På plussiden ville dette scenario give os vores fisk tilbage, men vi bliver nok nødt til at spise dem selv i stedet for at sælge dem til Europa, som vi plejer«, skriver Jonathan Portes i sin analyse af mulighederne herfra.

Med andre ord er dette ikke voldsomt attraktivt, så Jonathan Portes tror, at det ender med en aftale. Problemet er bare, skriver professoren, at Storbritannien er oppe mod en meget større og økonomisk mere magtfuld forhandlingspartner: