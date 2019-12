Trump underskriver sanktioner mod Nord Stream 2 Donald Trump har 60 dage til at sanktionere firmaer, der arbejder på gasledningen fra Rusland til Tyskland.

USA's præsident, Donald Trump, har godkendt sanktioner mod firmaer, der arbejder på gasledningen Nord Stream 2 fra Rusland til Tyskland.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til fredag dansk tid.

Det sker, efter at Kongressen i USA tidligere på ugen godkendte sanktionerne.

Rørledningen skal gå forbi Bornholm og er politisk betændt i både Europa og således også problematisk for forholdet mellem USA og Europa.

Sanktionerne er en del af en større forsvarsbudget, som Trump fredag underskrev på en luftbase uden for Washington D.C.

Suspenderer arbejdet

Ifølge den nu underskrevne lov er Nord Stream 2-gasledningen 'et værktøj for tvang og politisk indflydelse', som vil svække USA's forhold til Tyskland og EU.

Loven giver Trump 60 dage til at iværksætte sanktioner mod firmaer, der arbejder på både Nord Stream 2 og Turkstream, som er en anden gasledning, der skal fragte russisk gas til Tyrkiet.

Det hollandsk-schweiziske selskab Allseas, der er i gang med at lægge gasledningen ud for Bornholm, oplyser, at det har besluttet at suspendere arbejdet for at undgå sanktionerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det skaber tvivl om, hvornår gasledningen vil blive gennemført. Projektet til 11 milliarder dollar skal ifølge Rusland stå færdigt om få måneder.

»I forventning om vedtagelsen af forsvarsbudgettet har Allseas suspenderet sine aktiviteter i forbindelse med færdiggørelsen af Nord Stream 2«, skriver selskabet i en pressemeddelelse, som Reuters har set.

Planer er fordømt

Både Rusland og Tyskland har allerede tidligere fordømt USA's planer om sanktioner.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har varslet 'gengældelses'-tiltag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Europa har bedt USA om at blande siden uden om opførslen af Nord Stream 2. Men den amerikanske kongres er en stor modstander, da projektet står til at gøre EU mere afhængigt af russisk gas samt sende store beløb til Rusland.

Nord Stream 2 vil fordoble den russiske gaseksport til Tyskland. Den første ledning - Nord Stream - der løber parallelt med Nord Stream 2, blev indviet i 2011.

