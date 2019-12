13 mennesker er skudt under mindehøjtidelighed i Chicago

Automatisk oplæsning Beta

13 mennesker er såret i et skyderi under en privat mindehøjtidelighed i Chicago natten til søndag. Fire af dem er i kritisk tilstand.

Det oplyser politiet i den amerikanske storby.

Skuddene blev løsnet som følge af en uenighed under mindehøjtideligheden, der blev holdt i et privat hjem til ære for en person, som blev skudt og dræbt i april.

Det fortæller politichef Fred Waller på et pressemøde søndag morgen lokal tid.

De første skud blev affyret klokken 00.30 natten til søndag.

Ofrene er i alderen fra 16 til 48 år og har fået 'skudsår af forskellige grader på deres kroppe'.

To personer er ved at blive afhørt af politiet, oplyser Fred Waller. En af dem blev anholdt, mens han var i besiddelse af et våben. Den anden person er såret.

Ifølge Fred Waller har politiet beslaglagt et skydevåben.

»Det ser ud til, at de bare skød mod tilfældige mennesker, idet de var ved at forlade festen«, siger han.

Borgmester i Chicago Lori Lightfoot, som besøgte ofrene søndag, fortæller, at festen var en fødselsdagsfejring af en person, som blev dræbt tidligere på året.

Ifølge politichef Fred Waller blev der skudt tre forskellige steder i boligområdet Englewood - et lavindkomstområde med høj kriminalitet 16 kilometer sydvest for Chicagos centrum.

Skyderiet begyndte inde i huset, og derefter blev der også skudt udenfor, efterhånden som folk løb ud for at søge i sikkerhed. Senere blev der også løsnet skud et tredje sted.

Fred Waller beskriver skyderiet som 'en isoleret hændelse'.

Skyderiet sker, idet at Chicago er på vej til at afslutte 2019 med et fald i antallet af skyderier og drab for tredje år i træk.

Indtil cirka midten af december var omkring 475 mennesker blevet dræbt i Chicago i 2019 sammenlignet med 549 i 2018. I 2016 blev der ifølge politiets tal begået cirka 750 drab i Chicago.

Politiet vurderer, at faldet skyldes ny teknologi, der kan bruges til at forudsige, hvor skyderier kan forekomme.

Imens giver eksperter programmer, som tilbyder job og konflikthåndtering, en del af æren.

