»Vi er udenlandske fanger«: 6-årige engelske Florence finder nødråb i julekort fra Kina

Britiske Tesco indstiller salg af julekort fra fabrik i Kina, efter at pige opdager besked fra fængselsfange.

Det er nærmest en historie om en moderne flaskepost. Det foregår bare i julen 2019 i et fredeligt britisk hjem i det sydlige London.

Her er den 6-årige Florence Widdicombe i gang med at skrive julekort til sine venner, da hun til sin overraskelse ser, at et af kortene allerede er brugt.

»Det var mit sjette eller ottende kort« forklarer hun, »en eller anden havde allerede skrevet på det«.

På et af de nuttede kort med killinger med nissehuer står med store tydelige bogstaver en besked.

Er det en spøg?

Skolepigen viser kortet til sin far, som først tror, at det er en spøg. Men så læser de, hvad der står med de store tydelige blokbogstaver:

»Vi er udenlandske fanger i fængslet Shanghai Qingpu i Kina. Vi tvinges mod vores vilje til at arbejde. Vi beder om hjælp til at kontakte en menneskerettighedsorganisation«.

Julekort, hvor overskuddet går til velgørenhed, er populære i Storbritannien. Det klassisk julehygge med kærlige tanker til ens nære - og mentalt nærmest så langt fra tvangsarbejde og menneskerettighedskrænkelser, man kan komme.

Besked til britisk journalist

Kortet, som Florence Widdiecombe åbner, kommer fra dagligvarekæden Tesco. Sidste år donerede kæden ifølge eget udsagn over to millioner kroner til velgørenhed fra salget af julekort blandt andet til kræftforskning og diabetes.

På kortet beder den anonyme afsender om, at modtageren kontakter en ’Mr Peter Humphrey’.

Og da pigens far, Ben Widdicombe opsporer denne Humphrey, viser det sig at være en tidligere journalist, som i 2014 blev fængslet i Kina og sad indespærret i 23 måneder. Han blev løsladt efter stort diplomatisk pres. Humphrey har siden skrevet om sin tid i det kinesiske fængsel, som han sammenlignede med at sidde i bur.

Pigens far, Ben Widdicombe, indser da, at beskeden kunne dække over noget alvorligt.

»Vi var meget chokerede, men vi følte os også forpligtede til at give beskeden videre til Peter Humphrey«.

Frygter repressalier i fængslet

Peter Humphrey tager også beskeden alvorligt. Han kontakter tidligere indsatte, som bekræfter, at udenlandske fanger har pakket julekort for Tesco. Derefter skriver han om kortet i The Sunday Times.

Peter Humphrey tror, at han ved, hvem der skrev kortet. Han vil ikke sige navnet på vedkommende, fordi han frygter, at det vil føre til repressalier i fængslet.

Han fortæller, at han tilbragte de sidste 9 måneder af sin fængselstid i det fængsel, beskeden angiveligt kommer fra, og han mener, at den kan være skrevet af en af hans cellekammerater, som stadig er fængslet.

Om offentliggørelsen af historien har haft konsekvenser for den pågældende, er uvist.

Fabrikken blev inspiceret så sent som november

Tesco har siden beskeden kom frem sat produktionen af julekort fra fabrikken i Kina på pause.

En talsmand beskriver budskabet som chokerende. Tesco får produceret julekort i Kina, men fabrikken blev inspiceret i november, uden der blev fundet tegn på, at der blev brugt tvangsarbejdere.

Tesco har trukkket julekortene tilbage fra sine butikker, mens sagen bliver undersøgt.

»Vi afskyr brugen af fængselsarbejde og ville aldrig tillade det i vores forsyningskæde. Hvis der bliver fundet bevis på det, vil leverandøren blive udelukket for evigt«, siger talspersonen.

Kunne let være endt i en skuffe

Historien om den hemmelige besked har gået den britiske presse rundt. Helten med mælketænder og blomstret bluse har fortalt, at hun var chokeret, da hun forstod julekortet.

Hendes far er rystet over, hvor let beskeden kunne være gået tabt. Familien har ofte julekort til overs, som så bare ender i en skuffe.

»Der er noget i det, at beskeden rammer vores hjem i julen... det gør den virkelig meget gribende og magtfuld«.

Kilder: BBC, Reuters og se selve beskeden i den oprindelige artikel i Times.

ritzau/politiken