Dansk nødhjælpsarbejder sidder fængslet på Lesbos på anden uge Salam Aldeen, der hjælper flygtninge og migranter på den græske ø Lesbos, blev anholdt for to uger siden.

Den danske nødhjælpsarbejder Salam Aldeen har i snart to uger siddet fængslet på Lesbos, efter at han blev anholdt i lufthavnen på den græske ferieø den 10. december.

Det sker, fordi han ifølge de græske myndigheder udgør en trussel mod landets sikkerhed.

Det fremgår af nødhjælpsorganisationen Team Humanitys Facebook-side.

Salam Aldeen var i 2015 med til at stifte Team Humanity, som har hjulpet bådflygtninge, der har været ved at kæntre på rejsen over havet fra Tyrkiet til Grækenland.

Salam Aldeen har de seneste fire år arbejdet som frivillig i flygtningelejren Moria på Lesbos.

»Salam Aldeen sidder stadig fængslet på Lesbos. Hverken Salams advokater eller ham selv har fået at vide, hvorfor han er uønsket i Grækenland«, skriver organisationen på Facebook.

Her fremgår det også, at det danske udenrigsministerium 'arbejder på sagen'.

»Det er ekstremt trist og bekymrende, at nødhjælpsarbejdere bliver kriminaliseret på grund af deres humanitære indsats«, skriver Team Humanity.

Anholdt uden dokumentation

Ifølge Amnesty International Danmark er Salam Aldeen tilbageholdt uden dokumentation på tilbageholdelsen.

»De græske myndigheder skal øjeblikkeligt offentliggøre beskyldningerne bag hans tilbageholdelse, så Salam kan få mulighed for at udfordre tilbageholdelsen på en fair og retfærdig vis.

»Hvis ikke, skal Salam løslades, så han kan genoptage sit vigtige humanitære arbejde for asylansøgere på Lesbos i Team Humanity«, skrev Amnesty i en udtalelse den 20. december.

Anholdt for menneskesmugling

Salam Aldeen har tidligere været omtalt i danske medier. Det skete, da han i 2016 blev anholdt for menneskesmugling, da han ville redde bådflygtninge ud for Lesbos.

Anholdelsen skete, da han sammen med blandt andre en anden dansker - Mohammed El-Abbassi - sejlede ud for at hjælpe en båd med flygtninge, som de havde fået nys om var ved at kæntre.

De blev efterfølgende anholdt og sad fængslet i nogle dage, før de blev løsladt mod kaution. Dog måtte Salam Aldeen ikke forlade Grækenland, og i et år og otte måneder sad han derfor fast i landet.

Men i begyndelsen af maj 2018 blev han sammen med Mohammed El-Abbassi og tre spaniere frifundet af en græsk domstol.

