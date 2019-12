80 islandske heste omkommer under storm på sagaøen Kraftigt snestorm kræver ofre blandt islandske heste. Over 100 er meldt savnet.

Cirka 80 islandske heste er omkommet under en snestorm i det nordvestlige Island, og over 100 er meldt savnet.

Det skriver nyhedsmediet Iceland Review.

Det skete under en voldsom snestorm midt i december. En dyrlæge kalder omstændighederne uden fortilfælde.

Værst stod det til i regionen Hunavatn, hvor næsten 80 heste døde. De overlevende heste led af ekstrem udmattelse. Det til trods for, at islandske heste er kendte for at være hårdføre.

»Der var ingen muligheder for at nå frem til disse heste i to eller tre dage. Hestene var helt ude af syne. Og under de betingelser er der ingenting, man kan gøre«, siger dyrlægen Sigridur Björnsdottir til den islandske statsradiofoni, RUV.

I den periode var de små islandske heste uden mad eller vand.

Skyldes ikke vanrøgt

Björnsdottir fastslår, at der ikke er nogen grund til at tro, at landmændene har vanrøgtet deres heste.

»Dette er en traumatisk oplevelse for landmændene, og jeg vil gerne understrege, at det ikke er fordi, de har været uforberedte«.

Hun konstaterer, at det er på mange gårde, at hestene er døde. Skulle vanrøgt komme på tale, ville man typisk kun have døde heste på få gårde.

Alligevel er mange landmænd blevet beskyldt for at have mishandlet deres islandske heste.

Kæmpede for at redde heste

Magnus Asgerir Eliasson, der er landmand i Hunavatn, mistede fire heste under snestormen. Han siger, at han i fire dage kun sov i fem timer, fordi han var så travlt optaget af at redde sine heste.

En anden landmand i Hunavatn, Tryggvi Runer Haukeson, der mistede seks heste, siger, at han ikke begræder sit økonomiske tab. Skaden har noget med følelser at gøre.

»Heste har gået ude, siden dette land blev beboet«, siger han.

Det er normalt, at islandske heste opholder sig udenfor om vinteren. Kun rideheste bringes inde ind i stalde i de koldeste måneder.

