FN-chef: Vi vil fortryde, at vi vækker havets vrede

Serie

Er verden på rette spor?

Kloden er midt i en klimakrise, som kræver omstilling på en lang række vitale områder som energi, transport og økonomi.

Her ved indgangen til et nyt årti spørger Politiken, om verden er på rette spor. Hvis ikke, hvad skal der så til for at komme det?

Vi tager udgangspunkt i grafer som den, du kan se her på siden, og taler med eksperter om, hvad udviklingen betyder.

Dette er den femte og sidste artikel i serien. Den første om grøn energi blev bragt 26.12., den anden om grøn transport 27.12., den tredje om klima og befolkning 28.12. og den fjerde om rummet 29.12.









