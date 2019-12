Der sker noget meget interessant med verdensøkonomien i disse uger

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der sker en meget interessant udvikling i de her uger: Officielle prognosemagere som OECD, IMF og senest den danske regering i budgetredegørelsen for 2019 offentliggør rapport efter rapport, hvor der snakkes om opbremsning, og at opsvinget går på hæld. Samtidig buldrer aktiekurserne over hele verden frem, fordi der er kommet nogle små tegn på, at det vil gå bedre med den økonomiske vækst i 2020, og at det allerede lange opsving fortsætter.