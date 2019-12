FN udvider efterforskningen af Dag Hammarskjölds død i 1961 Efterforskningen af det mystiske flystyrt, der kostede FN-generalsekretæren livet i 1961, bliver forlænget.

FN udvider efterforskningen af daværende generalsekretær Dag Hammarskjölds død i 1961.

Således har FN's Generalforsamling godkendt et forslag om at forlænge efterforskningen.

Forslaget, som Sverige har taget initiativ til, blev vedtaget med opbakning fra flere end 100 lande.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den svenske diplomat Dag Hammarskjöld havde deltaget i fredsforhandlinger i Congo, da hans fly styrtede ned i Nordrhodesia - i dag Zambia - natten mellem 17. og 18. september 1961.

I første omgang blev det antaget, at der var tale om en pilotfejl.

Men i 2014 besluttede FN's medlemslande sig for igen at granske sagen. Det skete efter udgivelsen af bogen 'Who Killed Hammarskjöld', hvor flere ting pegede i retning af, at der lå en kriminel handling bag styrtet.

I 2017 antydede en FN-rapport, at flyet formentlig blev skudt ned eller på anden måde bragt til jorden af et andet fly.

I alt 16 døde i flystyrtet.

FN's særlige udreder i sagen, den tanzaniske topjurist Mohamed Chande Othman, udtalte dengang, at han mener, at der er »væsentlige beviser« for, at styrtet ikke var en ulykke.

»På baggrund af alle de informationer, vi har, virker det plausibelt, at et ydre angreb eller en trussel kan have været skyld i styrtet«, konkluderede Mohamed Chande Othman i august 2017 ifølge The Guardian.

Der kan ifølge Othman have været tale om et »direkte angreb« eller en »kortvarig distrahering af piloterne«.

»Sydafrika, Storbritannien og USA ligger næsten helt sikkert inde med oplysninger, de ikke har videregivet«, skrev Mohamed Chande Othman i rapporten ifølge AFP.

Foruden Hammarskjöld døde 15 andre i styrtet.

Dag Hammarskjöld blev 56 år og er den eneste leder af FN, som er død i embedet.

Sverige har anbefalet, at det igen bliver Mohamed Chande Othman, som skal lede den udvidede efterforskning.

