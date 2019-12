Voldsomt udbrud af mæslinger er under kontrol, men adskillige babyer og børn nåede at dø Østaten Samoa ophæver undtagelsestilstand efter udbrud af mæslinger, som har kostet 81 livet. Hovedparten små børn.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den polynesiske østat Samoa ophæver en seks uger lang undtagelsestilstand, efter at et udbrud af mæslinger er kommet under kontrol.

Det oplyser regeringen i Samoa lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

81 mennesker, hovedparten babyer og små børn, er omkommet under udbruddet af mæslinger, mens over 5600 af Samoas cirka 200.000 indbyggere er blevet smittet.

For at få bugt med udbruddet beordrede myndighederne i november alle skoler lukket, og der blev indført rejsebegrænsninger. Offentlige kontorer lukkede også midlertidigt.

Samtidig blev der iværksat en kampagne for at få folk vaccineret mod mæslinger, som er en meget smitsom sygdom. Andelen af vaccinerede i Samoa var langt lavere end i nabolandene.

Tidligere udbrud andre steder i Stillehavet som Tonga, Fiji og Amerikansk Samoa har været nemmere at inddæmme som følge af en høj vaccinationsrate.

Vaccinemodstander anholdt

Da udbruddet af mæslinger begyndte i midten af oktober, var kun omkring 30 procent af befolkningen i Samoa vaccineret.

Efter indsatsen fra myndighederne er 95 procent af befolkningen beskyttet mod sygdommen. Det oplyser Samoas regering på Twitter.

Sundhedsmyndigheder i landet har beskyldt vaccinemodstandere for at have et medansvar for den lave vaccinationsrate, og i begyndelsen af december blev en markant modstander af vaccinationer tilbageholdt af politiet i Samoa.

Globalt mister tusindvis af mennesker årligt livet på grund af mæslinger. Ifølge en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO tidligere i december tog sygdommen livet af 142.000 personer i 2018. Det var 15 procent flere end året før.

ritzau