»Det er ubegribeligt«: Trump chokerer med tweet med navnet på påstået whistleblower

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har lagt op til det længe: Navnet på den whistleblower, hvis klage satte gang i den rigsretssag, der kører mod ham, skal frem.

Og i nat dansk tid gjorde Trump så alvor af truslen og delte et opslag fra profilen @surfermom77, der indeholdt det påståede navn på whistlebloweren med sine 68 millioner følgere.

Udover navnet fremsatte tweetet en uunderbygget anklage om, at vedkommende har ’begået mened ved at afgive en falsk forklaring under ed’ og bliver beskyttet af formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, demokraten Adam Schiff.

Lørdag morgen var tweetet væk fra Trumps profil, men kunne stadig findes af nogle brugere og via et direkte link. Lørdag aften lød det ifølge The Washington Post så fra Twitter, at der var tale om en teknisk fejl, som havde ramt millioner af brugere heriblandt præsidenten. Tweetet er nu tilbage på præsidentens profil.

Trumps offentliggørelse af navnet på whistlebloweren, som er ansat i CIA, møder massiv kritik. Whistleblowere er beskyttet ved amerikansk lov for at sikre, at de kan påpege forseelser eller direkte forbrydelser begået af den amerikanske regering, uden at det får konsekvenser.

»Paradokset er, at det er præsidentens pligt at beskytte denne person. Det er ubegribeligt, at han ikke alene ikke gør det, men bryder den pligt«, siger Stephen Kohn, der er ekspert i amerikansk lovgivning om beskyttelse af whistleblowere, til The Washington Post.

Udover kritik af Trump, er der også opfordringer til republikanske politikere om at træde i karakter efter præsidentens tweet.

»Hvem vil leve i et land, hvor dets leder bare offentliggør en whistleblowers identitet og inviterer til gengældelse mod ham? Foragteligt, uamerikansk, og Mitt Romney, dit land (og dit parti) har brug for dig nu«, skriver Neal Katyal, forhenværende vicekammeradvokat under Barack Obama og Trump-kritiker, med henvisning til Romney, der tidligere har kritiseret Trump, på Twitter.

Who would want to live in a country where its leader could just name the identity of a whistleblower and invite retaliation against him? Despicable, unAmerican, and @MittRomney your country (and your Party) needs you now. https://t.co/dmiOiVrOIZ — Neal Katyal (@neal_katyal) December 28, 2019

Den tidligere demokratiske senator, Claire McCaskill opfordrer den republikanske senator Charles E. Grassley, som har været med til at udforme en stor del af de amerikanske love, der skal beskytte whistleblowere, til at komme på banen.

»Chuck Grassley, hvor helvede er du? Vi arbejdede hårdt for beskyttelsen af whistleblowere. Jeg troede, at dit ønske om at beskytte og forsvare whistleblowere lå dybt i dig. Tog jeg fejl? Hvad er der sket med dig?«, lyder det fra den demokratiske senator på det sociale medie.

Køres på arbejde med bevæbnede sikkerhedsfolk

Trumps indsats for at få offentliggjort identiteten på whistlebloweren er blevet intensiveret løbende siden vedkommende klagede over, hvad han havde hørt andre fortælle om en telefonsamtale 25. juli mellem Trump og den ukrainske præsident Volodimir Selenskij.

Den er den samtale, der er centrum for rigsretssagen.

I september beskyldte Trump whistleblowerens kilder for at kunne sammenlignes med spioner og tilføjede:

»I ved godt, hvad vi gjorde før i tiden, dengang vi var kloge, ikke? Med spioner og forrædderi, ikke? Vi behandlede dem lidt anderledes, end vi gør nu«, lød det fra præsidenten.

Ifølge The Washington Post køres whistlebloweren til og fra arbejde af bevæbnede sikkerhedsfolk, når truslen mod ham øges, hvilket de ser ud til at gøre, når Trump tweeter om ham. I november advarede whistleblowerens advokat sin kollega i Det Hvide Hus Pat Cipollone mod at presse på for at få identiteten frem i offentligheden.

»Jeg skriver af dyb bekymring for, at din klient, USA’s præsident, anvender retorik og handlinger, der bringer min klient og familie i fysisk fare. Jeg skriver for, i al respekt, at du rådgiver din klient om den lovgivningsmæssige og etiske fare, han bringer sig selv i, hvis nogen skulle blive fysisk skadet som et resultat af hans eller hans stedfortræderes adfærd«, lød det.