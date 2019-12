Rivaler i Ukraine har udvekslet fanger Udveksling af civile, militsfolk og soldater skete ved kontrolposten Majorske nær landsbyen Odradivka.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De ukrainske myndigheder og prorussiske grupper i den østlige del af Ukraine udvekslede søndag fanger

Udvekslingen af civile, militsfolk og soldater, hvoraf en del havde været fanger i flere år, skete ved kontrolposten Majorske nær landsbyen Odradivka.

Fangerne, som havde deres få ejendele i plastikposer, blev bragt til stedet i busser.

Uniformerede mænd med maskinpistoler overvågede selve fangeudvekslingen, som varede adskillige timer. Den fandt sted ved landsbyen Odradivka.

Nogle af de udvekslede fanger siger, at de blev tilbageholdt i flere år, efter at de blev taget til fange under besøg hos pårørende i de områder, som har løsrevet sig fra Ukraine.

»Jeg forstår ikke selv, hvad der er sket«

Volodimir Daniltjenko, som havde tilbragt tre år i fangenskab, siger, at han er ude af stand til at beskrive, hvor lettet han er.

»Jeg forstår ikke selv, hvad der er sket«, siger den 36-årige, som under sit fangenskab vidste, at hans mor var alene tilbage i den separatistiske Lugansk-region.

Ukraines præsidentkontor siger, at Kijev modtog 76 fanger, mens separatisterne i øst sagde, at de tog imod 124 fanger.

Olga Kobtseva, som havde ansvaret for fangeudvekslingen i Lugansk, sagde, at regionen havde udleveret 25 og modtaget 63.

»Jeg er så lykkelig over at være fri«

En kvinde ved navn Victoria, som var blevet tilbageholdt af separatisterne, siger, at hun havde siddet i fangenskab i tre år.

»Jeg er så lykkelig over at være fri«, sagde hun.

Hun sagde, at hun var blevet tilbageholdt for landsforræderi og havde fået en dom på 12 år, efter at hun kom til Lugansk for at besøge sine forældre.

Forud for fangeudvekslingen blev fem politifolk løsladt fra varetægtsfængsling og husarrest. De beskyldes for at have været med til en blodig massakre under en folkelig opstand i 2014. Over 100 demonstranter blev skudt og dræbt under opstanden.

Ukraines politiske ledere har modtaget protestbreve fra ofrenes familier, og mange har aktioneret mod, at politifolkene sættes på fri fod.

Aftalen om den nye udveksling af fanger kom på plads efter fredsforhandlinger i Paris den 23. december.

ritzau