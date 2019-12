Dur Politikens spåmand overhovedet til noget? Læs ham angre over sine forudsigelser for 2019 og se, hvad han bare så gerne ville have set

År efter år pudser Politikens internationale redaktør sin krystalkugle for at se, hvad der sker i det kommende år. Og som et ekstra benspænd følger forudsigelserne alfabetet - det er ikke let at være spåmand. Se hvordan det gik med at kigge ind i 2019.