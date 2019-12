Tusindvis evakueres på grund af ekstrem brandfare i Australien Nær storbyen Melbourne er tusindvis af turister og beboere evakueret af frygt for, at megabrand spreder sig.

Tusindvis af beboere og turister er blevet evakueret fra et stort område i den australske delstat Victoria på grund af ekstrem brandfare mandag.

Temperaturer over 40 grader og stærke vinde frygtes at få flere allerede enorme naturbrande til at sprede sig voldsomt.

Det har fået de lokale myndigheder til at opfordre omkring 30.000 turister til at forlade East Gippsland, der er et område nær storbyen Melbourne på størrelse med Belgien.

Brandfaren ventes mandag at blive ekstrem i syv ud af delstatens ni distrikter, og brandene frygtes at lukke den primære motorvej gennem delstaten.

En brand i området East Gippsland har vokset sig så stor, at den har skabt sit eget vejrsystem med lynnedslag, som giver yderligere liv til branden.

Det skriver det meteorologiske bureau i Victoria på Twitter, som samtidig deler en satellitoptagelse af de mange lynnedslag genereret af branden.

»Mere farlig brandadfærd ventes i dag (mandag, red.)«, lyder advarslen videre.

Myndighederne har på det kraftigste anbefalet, at alle burde have forladt området inden klokken ni mandag morgen - det var klokken 23 søndag aften dansk tid.

»Hvis ikke man har forladt området klokken ni, er der stor risiko for, at man ikke vil kunne komme væk«, sagde Andrew Crisps, der er kommissær for delstatens katastrofeberedskab, til ABC en halv time før deadlinen.

Samtidig oplyste han, at mange allerede havde forladt området, men at der også var mange turister og personer i turistindustrien, der var forblevet.

Mandag ventes at blive en voldsom dag i flere australske delstater.

På Tasmanien har en kombination af hedebølge, tordenstorme og stærke vinde skabt ekstrem brandfare.

»Selv om Tasmaniens brandvæsen er godt forberedt, så kan folk ikke forvente en brandbil ved hver indkørsel og et brandfly over hvert hus«, siger Tasmaniens brandkommissær, Chris Arnol, til The Guardian.

