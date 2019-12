USA holder vejret: Hvad vil Kim Jong-un finde på i de kommende dage?

Situationen på Den Koreanske Halvø er igen ved at blive farlig. Nordkorea har givet USA en frist til i morgen til at ændre sin hårde kurs over for landet og antyder, at styret ellers igen vil begynde at affyre langtrækkende missiler, der kan true USA.