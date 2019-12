Hjemløse i minusgrader og stormflod: 140.000 børn på flugt efter Idlib-angreb

Men indtil videre har Elisabeth Arnsdorf Haslund ikke hørt om meldinger om syriske fordrevne fra de nyeste angreb i Idlib, der skulle have nået over grænsen til Tyrkiet. Hun understreger, at man skal huske proportionerne og det enorme antal af internt fordrevne i Syrien, der har brug for hjælp.

»Vi hører om de mennesker, der kommer til Europa fra Syrien, men det er jo altså langt, langt størstedelen af de syriske flygtninge, der befinder sig i nærområderne. Og så er det jo endnu flere mennesker, 6,1 millioner lige nu, der vurderes at være internt fordrevet i Syrien«, siger hun.

Hun nævner, at over 11 millioner mennesker i Syrien har brug for humanitær hjælp. Men specielt i Idlib er det svært for FN at få adgang til at udøve den hjælp på grund af de kampe, der konstant tvinger folk til at flygte på ny:

»Vi kan se, de bliver fordrevet igen og igen. De, der bliver fordrevet nu, har måske været fordrevet en, to eller flere gange tidligere, fordi vi netop har set, hvordan konflikterne flytter sig i Syrien. De blusser først op et sted, og så et andet. Tingene kan ændre sig og ske meget, meget hurtigt«.