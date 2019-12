Australiere kan se frem mod en nytårsnat uden mulighed for at tilkalde hjælp

Mange australiere vil i nattens løb få svært ved at ringe efter hjælp. Skovbrande gør det svært at fikse de strømafbrydelser, der er.

Står en australier hjælpeløs midt i flammerne og skal tilkalde hjælp nytårsnat, kan det blive svært.

Mobildækning, fastnetforbindelse og internet er nemlig i fare for ryge helt i nattens løb langs en af Australiens tættest befolkede kyststrækninger.

Lige syd for Sydney og øst for hovedstaden Canberra varsler politiet i New South Wales om problemer med at få løst strømsvigt. Det er primært mellem Moruya og Nowra. En strækning på 360 kilometer.

Det har konsekvenser for al telekommunikation, herunder mobildækning, internet og fastnetforbindelser, så teleselskaberne derfor har prioriteret at fikse telemaster i områder, hvor brandene står værst til.

På Facebook skriver politiet i New South Wales, at beboere i området kan se frem til en strømafbrydelse på op mod 24 timer. Og måske længere.

»Energiforsyningen har fortalt, at skovbrandene er skyld i, at al strøm fra det sydlige Nowra til Moruya og potentielt længere er mistet. Det er usandsynligt, at strømmen vil blive genoprettet inden for de næste 24 timer. Strømafbrydelserne påvirker centrale kommunikationslinjer, og derfor virker nogle fastnetforbindelser ikke, hvilket betyder, at internetforbindelsen ligeledes er påvirket. Yderligere er flere telemaster påvirket, hvorfor flere teleselskaber oplever problemer med mobildækningen«.

»Energiselskaberne arbejder sammen med brandvæsenet, så de sikkert kan komme ind til de områder, hvor forbindelsen kan genoprettes. Disse områder er lige nu ramt af brandene, og derfor kan der ske forsinkelser i det arbejde«.

Strømafbrydelserne forventes også at påvirke sygehuse.

Vodafone i Australien oplyser, at der er store udsving i 3G og 4G-netværket grundet skovbrandene.

»Teknikere har grundet de risikable tilstande ikke været i stand til at få adgang til steder, hvor fejlerne kan fikses. Vi arbejder meget tæt med de lokale brandvæsener og andre relevante myndigheder«, siger de til The Sydney Morning Herald.

En anden udbyder, Telstra, er ligeledes klar over de kritiske tilstande.

»Vi tager vores ansvar meget alvorligt og gør det til den vigtigste prioritet at få løst problemerne i de områder, hvor det står værst til«, siger en talsmand fra Telstra.

Skovbrandene i Australien har stået på i nogle uger, og premierminister, Scott Morrison, forventer, at brandene vil stå på nogle måneder endnu.

I nat døde en 28-årig frivillig brandmand i flammerne. Derudover er to personer - formentlig en far og en søn - fundet døde på den australske sydkyst i New South Wales.

