USA's forsvarsminister: Vi sender ekstra soldater til Irak efter ambassadeangreb Personalet på USA's ambassade i Bagdad er angiveligt i god behold. USA sender dog ekstra soldater afsted.

USA's forsvarsministerium sender ekstra soldater til den amerikanske ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad.

Det oplyser forsvarsminister Mark Esper, efter at ambassaden tirsdag blev angrebet af en række demonstranter.

Flere tusinde personer brændte amerikanske flag af foran ambassaden, og rasende aktivister forsøgte at trænge ind på ambassaden.

»Død over USA«, lød det fra demonstranterne, mens de kastede sten og vandflasker mod ambassaden.

Præsident Donald Trump skrev efterfølgende i et tweet, at han forventer, at Irak 'anvender dets styrker' til at beskytte USA's ambassade i Bagdad.

Han siger samtidig, at han holder Iran ansvarlig for angrebet på ambassaden.

»Iran dræbte en amerikaner og sårede mange. Vi slog hårdt igen, og det vil vi altid gøre. Nu står Iran bag et angreb mod USA's ambassade. Vi forventer, at Irak vil beskytte ambassaden«, skriver Trump på Twitter.

USA mistænker den militante gruppe Kataib Hizbollah, der er støttet af Iran, for at stå bag et angreb fredag, hvor en amerikansk statsborger blev dræbt. Angrebet var rettet mod en irakisk militærbase.

USA svarede igen i weekenden ved at angribe flere mål tilhørende gruppen. 25 militante blev dræbt, og 51 andre blev såret i angreb søndag.

»Premierministeren beskrev det amerikanske angreb mod de irakiske væbnede styrker som et uacceptabelt og ondsindet angreb, der vil få farlige konsekvenser«, lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters i en udtalelse fra Iraks premierminister Adel Abdul Mahdis kontor.

USA's udenrigsministerium meddeler tirsdag, at der ikke er nogen planer om at evakuere personalet på ambassaden.

»Vores førsteprioritet er det amerikanske personales tryghed og sikkerhed. De amerikanske ansatte er i sikkerhed, og der er ingen indtrængning«.

»Der er ingen planer om at evakuere ambassaden i Bagdad«, siger en talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium.

