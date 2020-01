Bibliotekar stod fast: Kinesisk krav om at fjerne biblioteksbøger blev afvist

Norge håber at komme over en kinesisk boykot ved at lade skiløbere træne i landet. Men de risikerer at se regimekritiske bøger på det lokale bibliotek.

I 2010 røg nordmændene ud i den kinesiske kulde efter uddelingen af Nobels Fredspris til Liu Xiaobo, der har kritiseret styret i Beijing.

Siden har de arbejdet for at få mildnet kinesernes vrede og få normaliseret forholdet. Det er blandt andet sket ved at lade 40 kinesiske skiløbere og deres 15 ledere træne i Norge op til Vinter-OL i 2022, der i øvrigt afholdes i Kina.

Det har ifølge norske medier ført til, at kineserne har krævet kinakritiske bøger fjernet fra det lokale bibliotek i Meråker. Det var ikke et krav, der blev opfyldt: Den lokale biblioteksleder nægtede at fjerne de bøger, kineserne ikke brød sig om, da de mødte op med kravet på hendes arbejdsplads, skriver Adresseavisen.

Bibliotekar afviste at bortcensurere bøger

Det er blandt andet bøger om Falun Gong-bevægelsen - der er forbudt i Kina - som skulle fjernes.

»Vi har ytringsfrihed i Norge, så det var helt uaktuelt«, siger hun.

Herhjemme har myndighederne under præsident Hu Jintaos besøg i København blandt andet konfiskeret Tibetflag fra demonstranter, der aktionerede helt lovligt.

Københavns Politis aggressive adfærd over for de mennesker, der ville demonstrere mod Kinas besættelse af Tibet, har ført til, at foreløbig 90 mennesker har fået erstatning for ulovlige indgreb i deres grundlæggende rettigheder.

Kinesisk utilfredshed kan mærkes

For få måneder siden var det Tjekkiet, der blev udsat for kinesisk pres. Det skete, da en repræsentant for Taiwan deltog i en reception for diplomater, arrangeret af Prags borgmester Zdenek Hrib. Det fik Kinas ambassadør til at forlange, at Taiwan-gæsten blev smidt ud - et krav, borgmesteren prompte afviste og som har vakt utilfredshed hos styret i Beijing.

Kineserne har også benyttet det såkaldte pandadiplomati, hvor udlån af pandaer til zoologiske haver bruges til at sikre velvillig behandling af kinesiske interesser og synspunkter.