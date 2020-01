Danske Rederier holder vejret: Følger udvikling i Iran tæt Mellem 150 og 170 skibe fra danske rederier sejler hver måned nær Iran. Derfor følges udviklingen tæt.

USA's drab på den iranske generalmajor Qassem Soleimani har rettet de danske rederiers øjne mod situationen i Iran, oplyser brancheorganisationen Danske Rederier.

Rederiernes skibe sejler ind i Hormuzstrædet, hvor der tidligere har været konfrontation mellem USA og Iran.

Derfor følger Danske Rederier 'naturligvis' udviklingen i Iran, siger Maria Skipper Schwenn, organisationens direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning.

»Med 150-170 danskopererede skibe gennem Hormuzstrædet hver måned har passagen stor strategisk betydning for både dansk og international skibsfart«, siger hun.

Til efteråret skal et skib med op mod 155 ansatte i Forsvaret deltage i en europæisk mission i Hormuzstrædet. Her skal det håndhæve sikkerheden for skibe i internationalt farvand.

Missionen kommer efter et år med uroligheder i regionen. To tankskibe blev angrebet i Omanbugten, og USA beskyldte Iran for at stå bag. Det har det iranske styre afvist.

Desuden beslaglagde Iran en overgang et britisk skib i Hormuzstrædet, efter at en iransk olietanker var blevet tilbageholdt ved Gibraltar.

