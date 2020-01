Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst. Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Kultur.

Tak for din tilmelding!

Trumps sikkerhedsrådgiver advarer Iran mod at gengælde drab Ifølge USA's sikkerhedsrådgiver bliver det værst for Iran selv, hvis det forsøger at hævne drab på topgeneral.

Automatisk oplæsning Beta Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O'Brien, advarer Iran mod at gengælde det amerikanske militærs drab på den iranske topgeneral Qassem Soleimani fredag. Det vil være en 'meget dårlig beslutning', siger O'Brien om en eventuel iransk gengældelsesaktion. Han uddyber ikke, hvorfor det vil være en forkert beslutning Qassem Soleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb tidligt fredag ved lufthavnen i den irakiske hovedstad, Bagdad. Soleimani befandt sig i et køretøj, som blev ramt af et missil affyret fra dronen, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad. Et ledsagende køretøj med sikkerhedsvagter blev også ramt i angrebet. Ifølge sikkerhedsrådgiver Robert O'Brien rejste Soleimani rundt i Mellemøsten for at planlægge angreb mod amerikanske militærfolk og diplomater rundt om i regionen. Qassem Soleimani, der af mange blev anset for at være den mest indflydelsesrige leder i Iran næstefter ayatollah Ali Khamenei, havde ifølge Robert O'Brien også udtænkt et angreb mod en irakisk militærbase den 27. december. I angrebet mistede en amerikaner livet, og adskillige amerikanske og irakiske militærfolk kom til skade. Drabet på Qassem Soleimani har udløst vidt forskellige reaktioner i Kongressen i Washington. Republikanske lovgivere udtrykker stærk støtte til præsident Donald Trump, mens demokrater er utilfredse med, at Trump ikke på forhånd havde orienteret Kongressen om aktionen. Ifølge Robert O´Brien vil lovgivere blive briefet om angrebet, når Kongressen i næste uge samles igen. Beslutningen om at uskadeliggøre den 62-årige Soleimani blev angiveligt taget efter et hastigt arrangeret møde søndag på Donald Trumps ferieresort Mar-a-Lago i Florida. Udenrigsminister Mike Pompeo og forsvarsminister Mark Esper var blandt deltagerne sammen med Robert O'Brien og Mark Milley, der er stabschef for USA's væbnede styrker, har anonyme regeringskilder oplyst. ritzau