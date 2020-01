Australien sætter militærfolk ind i kamp mod naturbrande 3000 personer fra den militære reserve skal bistå brandfolk i Australien, hvor forholdene lørdag er ekstreme.

Australien indkalder op til 3000 personer fra den militære reservestyrke, som skal hjælpe med at bekæmpe de mange naturbrande, som raser i delstaterne New South Wales og Victoria.

Det oplyser Australiens forsvarsminister, Linda Reynolds, lørdag eftermiddag lokal tid, ifølge avisen The Sydney Morning Herald.

Antallet af udkommanderede reservister svarer stort set til det antal brandfolk, der kæmper med brandene i New South Wales.

»Det er faktisk første gang i mands minde, at reserver er blevet indkaldt på denne måde, og, tror jeg, første gang i vores nations historie«, siger forsvarsministeren.

Lørdag er de vejrmæssige forhold ekstra udfordrende for slukningsarbejdet.

Med over 40 graders varme og kraftig vind er mange af brandene i både New South Wales og Victoria, ude af kontrol.

Tusinder af lokale og turister søgte tilflugt på stranden

Myndighederne havde på forhånd advaret om, at forholdene lørdag for de tusindvis af brandfolk kunne blive endnu vanskeligere end nytårsaftensdag tirsdag, da temperaturerne også nåede over 40 grader.

Det fik flere brande til at sprede sig så hastigt, at tusindvis af turister og lokale beboere søgte tilflugt på strande for at komme på afstand af flammerne.

»Det bliver en lang og vanskelig dag for alle«, sagde brandkommissær Shane Fitzsimmons, der er chef for New South Wales' Rural Fire Service, tidligt lørdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

» Vi kender de brande, som vi i forvejen har. Men det vi i dag også skal være opmærksomme på, er muligheden for nye brande, som kan blive udløst under disse varme, tørre og blæsende forhold«, tilføjer han.

Lav fugtighed og kraftige vinde gør det hele knastørt

Alene i New South Wales er der lørdag over 100 aktive brande. Over halvdelen er ude af kontrol, fordi det ikke er lykkedes at inddæmme dem, oplyser brandchefen.

I Victoria raser brandene også med uformindsket kraft.

»Vi har fortsat de her dynamiske og farlige forhold, den lave luftfugtighed og de kraftige vinde, og det forværres af, at delstaten er knasende tør«, siger Andrew Crisp, der er leder af katastrofeberedskabet i Victoria.

Titusindvis af personer i nærheden af brande, som der ikke er kontrol over, har fulgt opfordringer fra myndigheder om at forlade områderne.

