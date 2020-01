USA's vicepræsident lancerer udokumenteret påstand om iransk skyld i 11. september-angrebene

Mike Pence beskylder generalmajor i Irans Revolutionsgarde Qassem Sulaimani, som blev dræbt i et amerikansk luftangreb, for at have hjulpet terroristerne bag angrebene på World Trade Center i 2001.

I en række tweets lister USA’s vicepræsident, Mike Pence, nogle af ifølge ham den nyligt dræbte Qassem Sulaimanis »værste grusomheder« op: Han skriver blandt andet, at den iranske generalmajor støttede »det morderiske regime« i Syrien, og at han »planlagde nært forestående angreb på amerikanske diplomater og militært personale«.

»Verden er et mere sikkert sted i dag på grund af Sulaimanis død«, fastslår Mike Pence.

Han anklager derudover Qassem Sulaimani for at hjulpet flere af de terrorister, der stod bag 11. september-terrorangrebene i New York i 2001 – og insinuerer dermed også, at Iran spillede en rolle i forbindelse med det mest dødbringende terrorangreb i USA’s historie, hvor knap 3.000 mennesker mistede livet.

Beskyldningerne kommer efter, at det fredag morgen kom frem, at USA har udført et luftangreb i den irakiske hovedstad, Bagdad, hvor en højtstående iransk general blev dræbt: Qassem Suleimani. Det var USA’s præsident, Donald Trump, der gav ordren til angrebet.

Yesterday, President @realDonaldTrump took decisive action and stood up against the leading state sponsor of terror to take out an evil man who was responsible for killing thousands of Americans. Soleimani was a terrorist. Here are some of his worst atrocities: — Mike Pence (@Mike_Pence) January 3, 2020

»Donald Trump tog en afgørende beslutning og tog kampen op mod den førende statsstøttede terror for at eliminere en ond mand, som er skyld i tusindvis af mord på amerikanere. Suleimani var en terrorist«, skriver Mike Pence blandt andet på Twitter.

Qassem Suleimani var som generalmajor i landets sikkerhedsstyrker, Irans Revolutionsgarde, og øverstkommanderende for Quds-styrkerne, der er en særlig enhed af elitesoldater under revolutionsgarden, en af de mest populære og mest magtfulde personer i Iran. Hans popularitet steg drastisk, da han fik en position som ansigtet på Irans krigsindblanding i Syrien i 2013.

Samtidig var han anset som en af de mest drabelige fjender af USA og amerikanske allierede.

Forkerte beskyldninger

Flere eksperter har ifølge The Guardian efterfølgende skrevet på Twitter, at vicepræsidentens påstande om forbindelsen mellem Iran og terroristerne bag 11. september-terrorangrebene er udokumenterede.

Journalist hos The New Yorker Susan Glasser kalder vicepræsidentens beskyldninger »forkerte«, mens journalist hos The Guardian Julian Borger sidestiller dem med konspirationsteorier.

I den officielle kommissionsrapport, der blev udarbejdet i kølvandet på terrorangrebene, står der, at kommissionen »ikke har fundet beviser for, at Iran eller Hizbollah (en libanesisk, shia-islamisk orienteret politisk-militær organisation, som Iran støtter, red.) var bekendt med den planlægning, der sidenhen medførte 11. september-angrebene«.

Qassem Suleimani står ikke nævnt i den over 500 siders lange rapport. Det fastslås derimod, at 15 af de 19 flykaprere var fra Saudi Arabien, mens de resterende henholdsvis var fra De Forenede Arabiske Emirater, Egypten og Libanon.

Andre eksperter har ifølge The Guardian påpeget, at det er usandsynligt, at Qassem Suleimani, der var en shiamuslimsk leder, skulle have været allieret med de sunnimuslimske ledere, der stod bag terrorangrebet i USA, nemlig al-Qaeda.

Derudover har en undersøgelse udarbejdet af den amerikanske tænketank New America i 2018 også konkluderet, at Hizbollah og al-Qaeda ikke samarbejdede i forbindelse med terrorangrebet.

Det er dog ikke første gang, at Trump-administrationen forsøger at skabe forbindelser mellem Iran og al-Qaeda: Tilbage i juni 2019 forsøgte USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, at overbevise den amerikanske kongres om, at der har eksisteret forbindelser mellem de to parter siden efter angrebene på World Trade Center.